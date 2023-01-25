В Ростове осудили мужчину, отправившего посылку с вооружением в США

46-летний ростовчанин был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу вооружения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к трем годам тюрьмы за незаконное отправление в США посылки с частями автомата. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 46-летний ростовчанин был признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу вооружения. В суде было установлено, что подсудимый через интернет приобрел у незнакомца части автомата АК-74 и незаконно отправил их в Соединенные Штаты Америки международным почтовым отправлением. Однако в помещении Почты России посылка была перехвачена правоохранителями.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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