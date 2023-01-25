В ростовском Центре инженерных разработок ЮФУ появится новое высокотехнологичное оборудование

ЮФУ и Сбер планируют совместно развивать науку и технологии. Фото: пресс-службы ЮФУ

В Ростове-на-Дону для Центра инженерных разработок закупят новое оснащение благодаря Сберу. Банк и Южный федеральный университет подписали договор лизинга на выгодных условиях стоимостью 169 млн рублей.

Университет получит новое высокотехнологичное оборудование, которое поможет студентам проводить различные исследования, расчеты и вести разработки для ведущих промышленных предприятий России. Так, будет решаться часть вопросов по импортозамещению и развитию инновационных технологий.

Отметим, что Центр инженерных разработок был создан в рамках соглашения с МинПромторгом. Он оказывает полный комплекс услуг инженерных разработок и будет являться важнейшим звеном, позволяющим реализовать на базе учреждения уникальную возможность замкнутого цикла выпуска продукции для ведущих промышленных предприятий.

По словам ректора ВУЗа Инны Шевченко, университет в первую очередь делает ставку на новый подход – локализацию на своей территории уникальных для России технологических линий полного цикла.

- Для решения этой задачи университет совместно со Сбером спроектировал лизинговую сделку, в рамках которой на базе Передовой инженерной школы и Центра инженерных разработок такая линия была сформирована, - прокомментировала ректор флагманского вуза Юга.

По словам управляющего Ростовским отделением банка Руслана Салимова, вуз активно развивается, как всероссийская научно-образовательная экосистема, где можно заниматься наукой и реализовывать свой потенциал.

- Я уверен, что, объединяя опыт и компетенции, мы создадим новые возможности для поддержки талантливых ученых и развития уникальных проектов для региона и страны, - отметил Руслан Салимов.