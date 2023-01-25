Скорость мобильного интернета увеличилась в 24 регионах России

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Программа рефарминга позволила увеличить скорость мобильного интернета в 24 регионах страны. Эта программа заключается в переводе частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Благодаря этому улучшилось качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Специалисты мобильного оператора проанализировали потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов big data спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Именно эти данные позволили определить территории, на которых потребуется дополнительная емкость.

- Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, — прокомментировал технический директор МегаФона Алексей Титов.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий, как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G было на ряде территорий отдано две три диапазона 2100 МГц. Специалисты регулярно отслеживают как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга будет также внедряться и в 2023 году.