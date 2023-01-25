Уведомления от госорганов теперь можно получать в банковском приложении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пользователи смогут бесплатно получать информацию от Социального фонда России, постановления по штрафам ГИБДД и сообщения об исполнительном производстве. По сообщению ВТБ, теперь клиенты банка смогут пользоваться сервисом уведомлений от госорганов.

Новый функционал мобильного приложения позволит мгновенно получать информацию из различных ведомств и вовремя на нее реагировать, например, своевременно оплачивать штрафы или гасить задолженность по исполнительному производству. Уведомления будут приходить в формате СМС или пуш-сообщений, их перечень будет расширяться с развитием сервиса.

- Ежемесячно от различных государственных структур россиянам приходит более 155 млн уведомлений на Госуслугах. Не все успевают отследить их получение и вовремя внести нужные платежи, в результате могут начисляться пени за просрочку. Новый сервис поможет клиентам избежать таких случаев и позволит своевременно получать информацию в «едином окне». Первые клиенты с устройствами на Android смогут воспользоваться сервисом уже в январе, а массовый запуск запланирован в марте 2023, – прокомментировал Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Сервис «Госуведомления» пополнит список социальных услуг, которые упрощают взаимодействие с государством.