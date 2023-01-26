Студенты потребляют интернет-трафика в 6 раз больше, чем пенсионеры

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Аналитики проанализировали интернет-трафик среди разных возрастных групп. По статистике студенты в среднем прокачивают 3 ТБ в месяц, что равно почти 2 тысячам аудиокниг. За год они увеличили объем использованных данных в сети в 8 раз. Для сравнения абоненты всего на 10-15 лет старше расходуют 1 ТБ, а пенсионеры — 0,5 ТБ.

При этом выпускники в 2 раза активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. Эксперты предполагают, что они заняты поиском информации для будущего диплома.

По регионам области самые любознательные студенты находятся в Ростове-на-Дону, а также в Новошахтинске, Миллерово, Зернограде и Таганроге. Чаще интернетом пользуются юноши — их доля составляет 76%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 20% чаще парней.

Как правило, юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку популярных брендов входят Samsung, Xiaomi и Apple, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Samsung Galaxy A12, Apple iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9C NFC.

- Молодежь всегда представляет самую активную интернет-аудиторию. Им нужна самая большая скорость для просмотра онлайн лекций, обучающих программ или серфинга по образовательным сайтам. Наши технические специалисты учитывают потребности студентов при развитии инфраструктуры, — сообщил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

За последние месяцы инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в столице региона. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители Сальска, Чертково, Таганрога, Пролетарска, Зернограда, Мержаново и других городов и малых населенных пунктов.