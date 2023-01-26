В Ростовской области выявили хищение 63 млн рублей из средств гособоронзаказа

Речь идет о новом эпизоде преступления, связанного с госзаказом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области выявили новый эпизод хищения средств в рамках гособоронзаказа. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, подозреваемыми по делу стали генеральный директор акционерного общества, начальник военного представительства Минобороны и директор литейного завода.

Предварительно установили, что сообщники вносили в документы ложные сведения о стоимости материалов, необходимых для создания тактической ракеты. Ущерб после денежных махинаций составил более 63 млн рублей.

По этому факту в военном следственном управлении СК России по ЮВО уже завели уголовное дело (статья 159 УК РФ («Мошенничество»). Добавим, теперь всем троим подозреваемым по этому и другим эпизодам преступления вменяется ущерб в 80 млн рублей.

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