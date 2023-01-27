Редкое природное явление заметили в небе жители Волгодонска

На кадрах видно, как от солнца исходит крест из лучей, а также исходит радужное сияние. ФОТО: читатели «КП – Ростов-на-Дону»

В Волгодонске местные жители смогли наблюдать одно из разновидностей природного явления гало – паргелий. Такое астрономическое явление вызвано преломлением света Солнца на ледяных кристалликах в перистых облаках. Читатели «КП – Ростов-на-Дону» поделились фото необычного феномена.

На снимках видно, что солнце словно находится в радужном круге. А из самого светила исходят лучи в виде креста.

Наблюдать за природным феноменом смогли не все волгодонцы. А лишь те, кто был в новой части города около 9:30 утра.

Кстати, с начала года жители других районов области тоже стали свидетелями паргелия. На днях гало наблюдали в Семикаракорском районе, а в начале января это же природное явление было и под Ростовом.

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