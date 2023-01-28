В Ростовской области двухлетний малыш устроил пожар в многоэтажке

Ребенок во время игры устроил в квартире пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области, в Аксае, в субботу, 28 января, в квартире на девятом этаже дома, расположенного на улице Платова, произошел пожар. Как рассказали в региональном МЧС, к беде привела детская шалость.

По данным ведомства, в квартире живет многодетная семья: родители и трое детей возрастом от двух до восьми лет. В момент пожара дома были мама и двое ребят. Двухлетний малыш, оставшись в комнате один, нашел зажигалку и поджег матрас.

- Самостоятельно потушить последствия "маленькой детской шалости" не получилось, огонь стал распространяться, - сказали в пресс-службе областного МЧС.

Женщина с детьми пошла к соседям и вызвала пожарных. Спасатели быстро потушили возгорание.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в МЧС региона.

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