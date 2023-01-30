В Ростове-на-Дону отметили День студента на ледовом катке Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Ростовчане отметили День студента на ледовом катке киноцентра «Большой». «Ростелеком» подготовил для учащихся ВУЗов Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского края и Северной Осетии интересные мероприятия.

Компания организовала развлекательные игры, викторины и другие мероприятия, а также разыграла промокоды на онлайн-кинотеатр Wink и подарочные сертификаты на подписку «Трансформер».

В Ростове для студентов подготовили тематическую киновикторину, посвященную студенчеству. Представители компании вручили победителям призы и подарки. Такая же викторина прошла и в Северной Осетии, где национальный цифровой провайдер отметил 30 победителей призами.

- Поздравляем всех студентов Ростовской области с окончанием сессии! Компания ежегодно поддерживает наши мероприятия, выступает партнером на молодежных форумах “Ростов” и “Молодая Волна”. Я уверена, что как следует отдохнув и накатавшись на катке, студенты покажут выдающиеся результаты в следующем семестре потому, что результаты учёбы часто напрямую зависят от качества отдыха, — рассказала ведущий специалист АРМИ Лана Планида.

Для астраханских студентов компания подготовила интересную развлекательную программу на площадке Астраханского государственного университета. Больше 500 учащихся приняли участие в различных мероприятиях на тематику коворкинга. В Волгограде национальный цифровой провайдер поддержал праздник, который организовал Волгоградский государственным университетом. Мероприятие проходило на катке в городском парке «Раздолье». Студенты поучаствовали в аттракционе «Неоновый тоннель», где могли сделать быстрое фото и опубликовать в социальных сетях. Те, кто до конца мероприятия набрали больше всего лайков за фото, организаторы вручили приз — беспроводные наушники.

В Ставрополе провайдер поддержал празднование Дня студента на ледовом катке парка Победы. Праздник прошел в формате спортивно-творческого фестиваля. Представители вузов и ссузов участвовали в дефиле и эстафетах на льду, соревновались за звание самой креативной видеостудии и самой активной команды поддержки.

Получить подробную информацию о социальных проектах компании можно на официальном сайте.