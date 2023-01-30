Перенос Ростовского порта на левый берег завершится к концу декабря 2024 года

Перенос порта планируется завершить раньше срока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области власти обсудили ход мероприятий по переносу Ростовского порта на левый берег. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Чтобы вынести порт из центра города в левобережную зону, компании «Ростовский порт» предоставили пять участков. Были заключены договоры аренды.

В настоящее время ведется разработка проектной документации. Весь пакет документов проектная организация предоставит в августе этого года.

— Учитывая высокую значимость проекта, АО «Ростовский порт» взяло на себя обязательства завершить его реализацию до 31 декабря 2024 года, с опережением графика проведения работ на год, — рассказал замгубернатора Ростовской области, министр транспорта Владимир Окунев.

Напомним, в 2022 году был заключен контракт на проектирование и возведение административного здания порта. Власти рассчитывают, что окончание работ будет синхронизировано с переносом площадей порта.

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