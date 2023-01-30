Жители жилых комплексов Ростова-на-Дону стали больше качать

Фото: МегаФон

Потребление трафика в жилых комплексах Ростова-на-Дону за 2022 год увеличилась на 30%. Самыми качающими оказались жители высоток в Ленинском, Октябрьском и Ворошиловском районах. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав поведение абонентов на основе обезличенных данных.

По статистике в новых ЖК проживают люди в возрасте от 37 до 43 лет. Их в 2 раза больше чем ростовчан, которым от 25 до 30 лет, и в 7 раз больше, чем абонентов, которым 18 – 23 года. При этом взрослая аудитория не является самой интернет-активной: молодежь обгоняет по количеству скачанного трафика на 55%, а студенты — на 30%.

Приобретением новостроек в Ростове-на-Дону в прошлом году интересовались не только ростовчане, но и москвичи, петербуржцы, а также абоненты из Волгограда, Самары и Нижнего Новгорода.

- Все чаще выбирая недвижимость, абонентов интересует качество и доступность интернета, наравне с состоянием квартиры, ее расположением и планировкой. Планируя развитие сети, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить быстрым интернетом людей, которые там скоро будут жить. Так, в прошлом году была улучшена связь рядом с жилыми комплексами в городе – «Адмиралом», «Мега», «Нагибина», на территории «Суворовского» и других, — рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Кроме донской столицы работы по увеличению емкости сети были проведены в Сальске, ст. Егорлыкской, Красном Сулине, Константиновске, Лихой. Новые телеком-объекты запущены в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Матвеевом Кургане, ст. Кривянской, Зверево.