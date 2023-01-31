Реконструкция дома Фаины Раневской в Таганроге приостановлена из-за коронавируса

Здание на улице Фрунзе, 10, было приобретено Фондом с целью его последующей передачи на баланс город и создания в нем музея Фаины Раневской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Создание музея в доме Фаины Раневской на Фрунзе, 10, в Таганроге было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда Ивана Саввиди, которому принадлежит данное здание.

Поводом для комментария стало появление 31 октября 2023 года в ростовском телеграм-канале информации о незаконном расселении жильцов данного дома. Как рассказали в Благотворительном фонде, данное сообщение не соответствует действительности, поскольку восемь квартир в доме были выкуплены в 2016 году на основании нотариально заверенных договоров купли-продажи. При этом специалист, давший комментарий, не является собственником квартиры в доме Раневской.

Само здание на улице Фрунзе, 10, было приобретено Фондом с целью его последующей передачи на баланс город и создания в нем музея Фаины Раневской. Но из-за пандемии коронавируса работы по созданию музея пришлось приостановить.

Летом 2022 года Правительство Ростовской области, ФАДН России, Фонд Ивана Саввиди, ФНКА греков России и Российским Еврейским Конгрессом заключили соглашение о сотрудничестве в области создания этого музея. Так, была разработана и прошла публичные слушания концепция будущего музея. Также был разработан проект реставрации дома.

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