В Азовском море стали активно добывать съедобного азиатского моллюска анадара

Моллюск анадара для в Азово-Черноморского бассейна является видом-вселенцем. Фото: пресс-служба «АзНИИРХ».

В текущем году специалисты Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии порекомендовали донским рыбакам добывать в Азовском море не более полутора тонн съедобного азиатского двустворчатого моллюска под названием анадара, который является новым и перспективным промысловым видом. Об этом сообщает пресс-служба «АзНИИРХ».

По словам ученых, моллюск анадара для в Азово-Черноморского бассейна является видом-вселенцем. Его расселение в Азовском море продолжается уже более 30 лет. Впервые моллюска обнаружили на северном участке Казантипского залива в 1989 году. Начиная с 2011 года специалисты НИИ наблюдают устойчивый рост этого вида. В 2017 году ареал обитания «вселенца» включал почти все Азовское море. Ученые установили, что устойчивая положительная динамика экспансии моллюска связана с ростом солености Азовского моря.

В странах восточной Азии моллюск анадара является важным в коммерческом отношении пищевым ресурсом, поскольку в его тканях найдены вещества, являющиеся показателем пищевой ценности. Как отмечают ученые, антиоксидантная активность этих веществ используется в профилактике и лечении заболеваний.

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