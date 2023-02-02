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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 11:30

Неизвестный устроил стрельбу возле торгового центра в Ростове

Сейчас подозреваемого ищет полиция
Михаил СТРИЖЕВ
Очевидцы происшествия обратились в полицию.

Очевидцы происшествия обратились в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове неизвестный начал стрелять посреди улицы в Западном микрорайоне. Происшествие случилось возле одного из торговых центров на улице Еременко. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Свидетели инцидента утверждают, что слышали автоматные очереди. Причем, по их словам, стрельба велась из автомобиля. Вскоре машина скрылась с места происшествия.

Очевидцы обратились в полицию. Сейчас на месте работают правоохранители. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Позже в пресс-службе ГУ МВД прокомментировали произошедшее. По данным ведомства, соответствующее сообщение действительно поступало в полицию. К тому моменту, когда сотрудники прибыли на место, стрелявший уехал на автомобиле. Сейчас правоохранители ищут подозреваемого.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, - прокомментировали в МВД.