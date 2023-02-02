В Ростовском зоопарке отметили День сурка

Тор и Дора во всей красе. ФОТО: Ростовский-на-Дону зоопарк

Во второй день февраля традиционно принято отмечать День сурка. Зародилась эта традиция в США и Канаде. А вот россияне узнали о таком празднике только 20 лет назад. И то благодаря американской кинокомедии.

В этом году День сурка отмечают и в Ростовском-на-Дону зоопарке. В конце июня сюда привезли пару столичных байбаков Тора и Дору, они же степные сурки. Сотрудники зоопарка поселили пушистых в бывший вольер сурикатов. Отсидев карантин, Тор и Дора принялись за перестановку в своем новом доме.

- Они нарыли кучу нор и передвинули в вольере все бревна. Это для них очень свойственно. Так как в природе байбаки посвящают рытью нор большую часть своего времени. И видоизменить вольер Тору и Доре не составило большого труда, – говорят зоологи.

А сейчас оба зверька в спячке. Сотрудники зоопарка говорят, что заснула эта сладкая парочка еще в октябре, а проснется не раньше, чем в начале апреля.

Но поздравить своих спящих подопечных в зоопарке все же решили. В соцсетях сотрудники выложили пост и фото с еще бодрствующими сурками.

Кстати, в День сурка принято наблюдать за этими грызунами, чтобы узнать, когда закончится зима. Согласно поверью, если день выдался пасмурным и сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, то совсем скоро наступит весна. А если на дворе будет солнечно и сурок испугается своей тени, зима продлится еще шесть недель.

- Наших Тора и Дору эта примета не касается, так как они степные. А в приметах речь идет об их лесных собратьях, - добавили в зоосаде.

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