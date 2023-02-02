Ростовчане рассказали, сколько им нужно денег для финансовой независимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Ростова-на-Дону узнали, сколько им необходимо денег для финансовой независимости. По данным специалистов СберСтрахование жизни, дончане хотели бы зарабатывать от 81,7 тысяч рублей в месяц для комфортного проживания.

Исследование проводилось в январе текущего года в 37 российских городах, среди которых был Ростов-на-Дону. Согласно статистике, жители нашего региона смогли бы спокойно прожить на 3,9 млн рублей в год. И стоит отметить, что в 2021 году эта сумма была почти на 1 млн меньше, составив 2,95 млн рублей.

78% опрошенных считают, что основой финансовой независимости является достойная зарплата. По их мнению, она должна быть не менее 81,7 тысяч рублей в месяц.

Еще 41% респондентов отметили, что для финансовой независимости необходимо наличие накоплений. Кроме того, 61% ростовчан рассказали, что важным пунктом считают наличие у себя недвижимости для сдачи в аренду. По их мнению, такой пассивный доход – отличная подушка безопасности в трудный период. 18% жителей Ростова считают, что приобрести финансовую независимость позволит собственный бизнес, а 3% - инвестиции в акции и облигации.

Для многих портрет финансово независимого ростовчанина заключается в полном самообеспечении. За это высказались 65%. Для 64% он должен жить в собственном доме или квартире.

Среди опрошенных только 41% ростовчан считают себя материально свободными, а большинство хотели бы стать финансово независимыми в 27 лет.

- Жители региона ценят сбережения за возможность уверенно встречать завтрашний день и считают их обязательным условием финансовой независимости. Доля согласных с этим утверждением за два года выросла на 5%, а оценка необходимого размера накоплений достигла 3,9 млн рублей. Но важно делать это регулярно, – поделился управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

По словам Руслана Салимова, поддержать здоровые привычки и сформировать финансовую дисциплину можно, например, с накопительным страхованием жизни, которое обеспечит страховую защиту в случае наступления неблагоприятных событий.