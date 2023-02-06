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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:16

Ростовская область примет участие в Национальной выставке гражданской авиации

Более 100 компаний представят свои разработки для развития авиаотрасли, независимого от импорта
Татьяна ТИХОНОВА
Основной акцент будет направлен на импортозамещающие технологии.

Основной акцент будет направлен на импортозамещающие технологии.

Фото: Мария КАЮРОВА

Ростов примет участие в 10-й юбилейной Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS, которая пройдет 7-8 февраля в Москве. Планы развития отрасли обсудят более 100 компаний со всей России — от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте выставки.

На стендах будут представлены новейшие разработки и тренды для развития авиационной отрасли вне зависимости от импорта. Кроме того, свои наработки представят компании из Китая и Беларуси.

Напомним, выставка проходит при поддержке и участии Росавиации, в этом году она приурочена к 100-летию гражданской авиации России и посвящена отечественным технологиям для достижения целей Транспортной стратегии страны. В это понятие входит транспортная доступность территории государства и мобильность населения, рост объема и скорость доставки грузов. Организаторы отмечают, что экономические санкции только стимулируют развитие отечественного авиастроения, создание сети аэродромов гражданской авиации в короткие сроки.

Добавим, что до 2025 года одним из ключевых векторов развития отрасли является развитие региональных воздушных гаваней, и по заявлениям официальных лиц Минтранспорта России, за это время будут реконструированы или заново отстроены минимум 65 аэропортов в регионах.

Проведение выставки помогает аэропортам, перевозчикам и авиапромышленным предприятиям встретиться с регуляторами отрасли и с производителями.

Среди ключевых участников выставки от донского региона выступает международный аэропорт Платов.

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