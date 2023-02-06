Ростовская область примет участие в Национальной выставке гражданской авиации

Основной акцент будет направлен на импортозамещающие технологии. Фото: Мария КАЮРОВА

Ростов примет участие в 10-й юбилейной Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS, которая пройдет 7-8 февраля в Москве. Планы развития отрасли обсудят более 100 компаний со всей России — от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте выставки.

На стендах будут представлены новейшие разработки и тренды для развития авиационной отрасли вне зависимости от импорта. Кроме того, свои наработки представят компании из Китая и Беларуси.

Напомним, выставка проходит при поддержке и участии Росавиации, в этом году она приурочена к 100-летию гражданской авиации России и посвящена отечественным технологиям для достижения целей Транспортной стратегии страны. В это понятие входит транспортная доступность территории государства и мобильность населения, рост объема и скорость доставки грузов. Организаторы отмечают, что экономические санкции только стимулируют развитие отечественного авиастроения, создание сети аэродромов гражданской авиации в короткие сроки.

Добавим, что до 2025 года одним из ключевых векторов развития отрасли является развитие региональных воздушных гаваней, и по заявлениям официальных лиц Минтранспорта России, за это время будут реконструированы или заново отстроены минимум 65 аэропортов в регионах.

Проведение выставки помогает аэропортам, перевозчикам и авиапромышленным предприятиям встретиться с регуляторами отрасли и с производителями.

Среди ключевых участников выставки от донского региона выступает международный аэропорт Платов.

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