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НовостиОбщество11 февраля 2023 16:13

Мэрия Ростова не рассматривает перенос главного автовокзала на другую территорию

Создание новых логистических узлов - цель среднесрочной перспективы
Михаил СТРИЖЕВ
Ранее появились сообщения о планах переноса вокзала.

Ранее появились сообщения о планах переноса вокзала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Ростова-на-Дону не рассматривают перенос главного автовокзала на другую территорию. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на мэрию города.

В администрации отметили, что пересадочный узел на Привокзальной площади важную логистическую функцию. Кроме автовокзала здесь располагаются главный железнодорожный вокзал, пригородный ж/д вокзал, остановки общественного транспорта.

При этом власти отмечают, что цель среднесрочной перспективы — развитие инфраструктуры для перевозки пассажиров и создание новых логистических узлов.

Напомним, ранее появилась информация о возможности переноса автовокзала на территорию старого аэропорта. Тогда ростовчане раскритиковали озвученные планы.

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