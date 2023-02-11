Мэрия Ростова не рассматривает перенос главного автовокзала на другую территорию

Ранее появились сообщения о планах переноса вокзала.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В администрации Ростова-на-Дону не рассматривают перенос главного автовокзала на другую территорию. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на мэрию города.
В администрации отметили, что пересадочный узел на Привокзальной площади важную логистическую функцию. Кроме автовокзала здесь располагаются главный железнодорожный вокзал, пригородный ж/д вокзал, остановки общественного транспорта.
При этом власти отмечают, что цель среднесрочной перспективы — развитие инфраструктуры для перевозки пассажиров и создание новых логистических узлов.
Напомним, ранее появилась информация о возможности переноса автовокзала на территорию старого аэропорта. Тогда ростовчане раскритиковали озвученные планы.
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