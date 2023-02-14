Сити-менеджер Ростова-на-Дону рассказал о борьбе с последствиями снегопада

Сейчас на улицах города работает коммунальная техника Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь с 13 на 14 февраля в Ростове-на-Дону для борьбы с последствиями непогоды вывели 136 единиц техники и более 100 уборщиков территорий. Израсходовали 378 тонн противогололедных материалов, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Особое внимание уделили особо опасным участкам: мостовым сооружения, путепроводам, спускам и подъемам. Работы в настоящее время продолжаются, - прокомментировал глава администрации.

Во вторник, в течение дня, планируют задействовать 158 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин. Также к работам собираются привлечь 536 уборщиков территорий.

Добавим, для обеспечения работ по ликвидации последний непогоды в Ростове-на-Дону создали специальный оперативный штаб. Всех водителей просят в непогоду строго соблюдать ПДД и не оставлять транспорт на проездах, чтобы коммунальная техника могла свободно пройти по улицам.

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