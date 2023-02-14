Ростовчане планируют потратить на свадьбу в 2023 году в среднем 247 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сыграть свадьбу в 2023 году собираются 5% жителей Ростова. Такую аналитику приводит СберСтрахование жизни в День всех влюбленных. По мнению дончан, расходы на торжество обойдутся им в 247 тысяч рублей, при этом среднее количество приглашенных гостей предпочтительно не более 56 человек.

Согласно исследованию, средний чек на свадебную церемонию в России составляет 255 тысяч рублей. Менее одной пятой части свадеб, 17%, будут дороже 500 тысяч.

- Множество исследований говорят о том, что люди в счастливом браке живут дольше, чем одинокие, - отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — Считается, что люди в постоянных отношениях имеют более стабильное финансовое положение, психологическую поддержку и живут в лучших условиях.

Большинство россиян назвали секретом успеха веселого свадебного торжества хороший ресторан, блюда и торт. 30,4% опрошенных уверены, что все дело в платье невесты, а 19,4% — что надо звать больше гостей. Есть мнения, что главное - дорогие обручальные кольца, музыка погромче, хороший тамада и фотограф с оператором, лимузин и венчание.

Что касается места проведения свадьбы — 58% будущих молодоженов выбрали отметить свадьбу в родном городе. 17,6% новобрачных планируют арендовать коттедж на природе, а 16,4% опрошенных видят свою свадьбу на море. Примечательно, что всего 8% жителей нашей страны, планирующих связать себя узами брака, предпочли бы ее отметить в другом городе, например, в одной из столиц.