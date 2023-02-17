В Ростове обсудят проект «Без срока давности»

Героическому подвигу русского народа и сохранению исторической памяти будет посвящена конференция в донской столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в понедельник, 20 февраля, состоится пресс-конференция, посвященная вопросам фальсификации истории странами запада. Модераторами мероприятия выступят руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков и руководитель проекта "Дороги славы - наша история" Ася Компаниец.

На встрече обсудят работу, которая ведется общественными организациями и органами власти в рамках федерального проекта "Без срока давности".

Также будет поднята тема о необходимости консолидации действий государства и общества в борьбе с фальсификацией истории. Кроме прочего, эксперты расскажут о историко-исследовательской работе в вопросах изучения нацистского геноцида.