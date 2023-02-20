В Ростовской области сгорел жилой дом

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Малиновка произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось на улице Юбилейной в ночь на 20 февраля.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 20:45. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 90 квадратов. Потушить пожар удалось около 00:40. За это время огонь повредил 2 квартиры и кровлю.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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(Подробности)