В ростовском порту за зиму трижды сменился руководитель

До этого долгие пять лет гендиректором Ростовского морского мультимодального порта был Ренат Ниазбаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском порту с 12 декабря по 21 февраля трижды сменился генеральный директор. Сообщает «Город N».

До этого долгие пять лет гендиректором Ростовского морского мультимодального порта был Ренат Ниазбаев. С 12 декабря компанию возглавил Дмитрий Михайлов. Затем 20 января его сменил Евгений Лопатин. А с 21 февраля в должность вступил Армен Явруян. При чем он стал руководить как ООО «Порт Инвест», так и ООО «РММП-Зерно».

Также известно, что новый руководитель до этого занимал высокий пост в другой стивидорной компании в этом же порту.

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