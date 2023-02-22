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НовостиОбщество22 февраля 2023 19:14

В ростовском порту за зиму трижды сменился руководитель

Предыдущий гендиректор вступил в должность в конце января
Екатерина ПОПОВА
До этого долгие пять лет гендиректором Ростовского морского мультимодального порта был Ренат Ниазбаев.

До этого долгие пять лет гендиректором Ростовского морского мультимодального порта был Ренат Ниазбаев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском порту с 12 декабря по 21 февраля трижды сменился генеральный директор. Сообщает «Город N».

До этого долгие пять лет гендиректором Ростовского морского мультимодального порта был Ренат Ниазбаев. С 12 декабря компанию возглавил Дмитрий Михайлов. Затем 20 января его сменил Евгений Лопатин. А с 21 февраля в должность вступил Армен Явруян. При чем он стал руководить как ООО «Порт Инвест», так и ООО «РММП-Зерно».

Также известно, что новый руководитель до этого занимал высокий пост в другой стивидорной компании в этом же порту.

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