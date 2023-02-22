В Ростове хотят изменить схему движения автобуса №28

Это позволит связать СНТ с социально значимыми объектами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Департамент транспорта Ростова предлагает горожанам изменить автобусный маршрут №28. Об этом говорится на сервисе «Активный ростовчанин».
Жители садового товарищества «Виноградарь» обратились в департамент транспорта с предложением. Люди хотят, чтобы автобус ехал по улице Каскадной и переулку Днепровскому. Это позволит связать СНТ со школами, детскими садами, рынком и Городской поликлиникой №4.
Поэтому департамент решил провести голосование с двумя вариантами маршрутов. Выбрать один из вариантов горожане могут до пятого марта на сервисе «Активный ростовчанин».
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