В Ростове хотят изменить схему движения автобуса №28

Это позволит связать СНТ с социально значимыми объектами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта Ростова предлагает горожанам изменить автобусный маршрут №28. Об этом говорится на сервисе «Активный ростовчанин».

Жители садового товарищества «Виноградарь» обратились в департамент транспорта с предложением. Люди хотят, чтобы автобус ехал по улице Каскадной и переулку Днепровскому. Это позволит связать СНТ со школами, детскими садами, рынком и Городской поликлиникой №4.

Поэтому департамент решил провести голосование с двумя вариантами маршрутов. Выбрать один из вариантов горожане могут до пятого марта на сервисе «Активный ростовчанин».

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