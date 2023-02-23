В Ростове предложили изменить маршрут автобуса № 28

Жители просят изменить маршрут № 28. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове рассматривают возможность изменить схему движения маршрута № 28 «Сельмаш — с/т «Виноградарь». Предложение направили в департамент транспорта жителя СНТ «Виноградарь».

Люди просят изменить маршрут в части организации движения по улице Каскадной, переулку Днепропетровскому и далее. Таким образом, СНТ можно будет связать с социально значимыми объектами.

Власти просят ростовчан проголосовать и выбрать действующую схему движения или новую. Новая будет выглядеть следующим образом: Сельмаш – улица Менжинского – улица Троллейбусная – улица 50-летия Ростсельмаша – улица Вятская – переулок Днепровский – ул.=ица Каскадная – улица Орская – улица Золотистая – с/т «Виноградарь» – улица Золотистая – улица Орская – улица Каскадная – переулок Днепровский – улица Вятская – улица 50-летия Ростсельмаша – улица Троллейбусная – улица Менжинского – Сельмаш.