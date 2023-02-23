Представитель президента в ЮФО поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Владимир Устинов поздравил российских военнослужащих. Фото: пресс-служба ЮФО.

Представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов поздравил военнослужащих, участников СВО и всех россиян с Днем защитника Отечества.

В своем обращении Владимир Устинов отметил, что сегодня мы отдаем дань уважения российским воинам, посвятившим жизнь служению Отечеству. Они укрепляют обороноспособность страны, защищают ее суверенитет и территориальную целостность. По его словам, истинный воин России — всегда воплощение правды, справедливости и благородства.

— Сегодня мы воздаем честь Вооруженным силам Российской Федерации и выражаем безмерную благодарность нашим бойцам, которые самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляют доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции, — сообщил представитель президента в ЮФО.

Он пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых достижений и побед.