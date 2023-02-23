Губернатор поздравил жителей Ростовской области с Днем защитника Отечества

Губернатор пожелал жителям мира, здоровья и удачи. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем защитника Отечества. Обращение он опубликовал на своей официальной странице в соцсетях.

Губернатор подчеркнул, что донской регион всегда «славился мужеством и стойкостью своих сынов». Казаки всегда защищали родину. Сейчас уроженцы региона сражаются в зоне СВО.

— Они не просто защищают рубежи своей родины, они борются за память и честь своих дедов, разгромивших фашизм и отстоявших свободу и независимость государства, — прокомментировал Василий Голубев.

Он отметил, что правительство продолжает поддерживать участников СВО и их семьи. Оказывать поддержку бойцам помогают активисты штаба #МЫВМЕСТЕ, общероссийского народного фронта и волонтерских организаций.

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