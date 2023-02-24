«Газпром» прокомментировал хлопок газа в доме в Ростовской области

Происшествие случилось в доме на улице Образцовой в Шахтах. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В многоквартирном доме в Шахтах произошел хлопок газа малой интенсивности. Об этом сообщили в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

По данным организации, хлопок случился в квартире на втором этаже дома. В результате происшествия один человек получил ожоги. В «Газпроме» отметили, что данная квартира была отключена от системы газоснабжения в 2015 году.

— Установлено нарушение правил эксплуатации газоиспользующего оборудования в части самовольного присоединения к системе газоснабжения абонентом данной квартиры, — прокомментировали в компании.