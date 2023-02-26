В Ростове у мужчины нашли редкую болезнь, которой страдают всего 800 человек в мире

Симптомы пациента не объяснялись обычными анализами Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области при обследовании у пациента обнаружили редчайшую патологию - болезнь Эрдгейма-Честера. В России за последнее время регистрировали всего семь подобных недугов, по миру - не более 800. Об этом сообщает донское министерство здравоохранения.

По данным ведомства, мужчина отмечал у себя потерю веса, снижение зрения, сухой кашель и температуру. Эти симптомы с течением времени не проходили и не объяснялись никакими анализами.

Пациент прошел много врачей и только в диагностическом центре получил долгожданную ясность. Врач-гематолог отправил мужчину на ПЭТ/КТ, биопсию околопочечного пространства и молекулярно-генетическое исследование. Такая проверка помогла установить мутацию гена BRAF V600Е и подтвердить редкое заболевание.

- Болезнь Эрдгейма-Честера вызывает хроническое неконтролируемое воспаление, которое приводит к полиорганной недостаточности. Под ударом одновременно оказываются различные системы организма. При этом целый ряд «неспецифичных» симптомов обычно путают врачей, затягивая постановку диагноза, - пояснили в пресс-службе донского Минздрава.

Прогнозов относительно лечения болезни врачи пока не делают. Однако с уверенностью можно сказать одно: борьбу с обнаруженным недугом прекращать не будут ни сам пациент, ни медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Симптомы водили врачей кругами: редчайшую в мире болезнь диагностировали медики у жителя Ростовской области

Ростовские врачи нашли у пациента одну из самых редких в мире болезней (подробности)