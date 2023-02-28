В Ростове 500 игроков примут участие в региональной киберспортивной студенческой лиге

Фото: пресс-служба ДГТУ

В донской столице прошла жеребьевка группового этапа Ростовской киберспортивной студенческой лиги. Вузы и ссузы были распределены по группам от A до H. Так, команда «ДГТУ-1» попала в группу F вместе со сборными ВИТИ МИФИ, ПУ № 100, ПАТТ и БГИТ. Соперниками киберспортсменов из «ДГТУ-2» в группе A стали игроки РГУПС, РКМиА и КамПК.

Ростовская киберспортивная студенческая лига - отборочный региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги и в Ростовской области проводится с 2017 года.

Седьмой сезон ежегодного турнира при поддержке Федерации компьютерного спорта России проходит по пяти программам: командным дисциплинам Counter-Strike, Dota 2 и одиночным – Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale.

Нынешний год стал рекордным для Ростовской области: в региональном этапе соревнований примут участие более 500 игроков в составе 33 команд, представляющих донские вузы и ссузы. Впервые в истории РКСЛ на зональном этапе Всероссийской студенческой лиги регион представят сразу две команды.

– Донской государственный технический университет участвует в соревнованиях ежегодно с 2017 года. Вуз становился победителем первых трех сезонов Ростовской студлиги. А в конце 2022 года Киберспортивный клуб ДГТУ признан лучшим в России и получил премию «Студент года», – рассказал проректор по стратегическому и цифровому развитию ДГТУ, председатель Ростовского отделения Федерации компьютерного спорта России Андрей Мозговой.

В каждой из дисциплин свыше 16 участников, соревнования включают групповой этап, по итогам которого определятся 8 квот на участие в стадии плей-офф.

Все матчи в рамках Ростовской киберлиги будут проводиться по выходным дням в очном формате.

Финал состязаний запланирован на 28-29 марта 2023 года на базе медиапарка «Южный регион – ДГТУ». Ростовские студенты-киберспортсмены сразятся за право представлять регион на зональном этапе соревнований.