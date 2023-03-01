В Ростовской области неизвестные с оружием напали на заправку

Оказалось, это были учения для нарядов полиции. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Азовском районе в селе Пешкова неизвестные ограбили АЗС. Сообщение об этом появилось в местных пабликах.

Двое неизвестных во всем черном и закрытыми лицами ворвались на заправку и потребовали от кассира выдать им все деньги. А для устрашения стали угрожать работнику заправки пистолетом. Получив наличку, злоумышленники скрылись.

В донской пресс-службе МВД сообщили, что преступления, связанного с открытым хищением на АЗС не было зарегистрировано.

- Проводились учения для нарядов полиции, - сказали в донском главке.

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