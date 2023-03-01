Донская ферма по производству шампиньонов выставлена на продажу за 170 миллионов

В стоимость входит земельный участок площадью 7,8 гектара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области собственник выставил на продажу грибную ферму за 170 миллионов рублей. Такое объявление появилось на одной из Интернет-досок с объявлениями в середине февраля.

Бизнес по выращиванию шампиньонов находится в поселке Овощной, между Батайском и Азовом. По словам продавца, ферма построена по западным технологиям с привлечением голландских специалистов. Также на производстве имеется новейшее дорогостоящее оборудование.

В стоимость входит земельный участок площадью 7,8 гектара. Также компост на полках, упаковка и прочее на общую сумму в девять миллионов. Еще и слаженный коллектив профессионалов, состоящий из 50 человек. Собственник утверждает, на окупаемость бизнеса уйдет четыре года.

- Это курица, несущая золотые яйца. Производство работает, как часы. Если бы не срочные обстоятельства, не продавал бы, - говорит владелец.

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