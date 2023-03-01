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НовостиОбщество1 марта 2023 17:01

В Ростове на начальницу бюро медико-социальной экспертизы возбудили уголовное дело

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения
Екатерина ПОПОВА
После того, как ремонт завершился, подозреваемая не провела экспертизу выполненных работ.

После того, как ремонт завершился, подозреваемая не провела экспертизу выполненных работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы бюро медико-социальной экспертизы. Руководителя подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, в 2017 году бюро МСЭ заключило контракты с коммерческой фирмой на капитальный ремонт административных зданий. После того, как ремонт завершился, подозреваемая не провела экспертизу выполненных работ и не убедилась в выполнении технического задания. Зато подписала документы о приемке. В итоге подрядчик получил более 12 миллионов рублей из бюджетных средств.

А вот в одно из зданий бюро, которое якобы было отремонтировано, до сих пор нельзя полноценно использовать.

Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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