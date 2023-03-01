В Ростове на начальницу бюро медико-социальной экспертизы возбудили уголовное дело

После того, как ремонт завершился, подозреваемая не провела экспертизу выполненных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы бюро медико-социальной экспертизы. Руководителя подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, в 2017 году бюро МСЭ заключило контракты с коммерческой фирмой на капитальный ремонт административных зданий. После того, как ремонт завершился, подозреваемая не провела экспертизу выполненных работ и не убедилась в выполнении технического задания. Зато подписала документы о приемке. В итоге подрядчик получил более 12 миллионов рублей из бюджетных средств.

А вот в одно из зданий бюро, которое якобы было отремонтировано, до сих пор нельзя полноценно использовать.

Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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