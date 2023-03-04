Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 марта 2023 7:06

В Калмыкии мужчина напал на полицейского

Теперь он предстанет перед судом
Татьяна ТИХОНОВА
За нападение на представителя власти при исполнении грозит до 10 лет лишения свободы.

За нападение на представителя власти при исполнении грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Целинном районе Калмыкии 33-летний местный житель обвиняется в нападении на полицейского. Он стал фигурантом уголовного дела, и теперь оно передано в суд. Об этом сообщает следственный комитет по Республике Калмыкия.

- По версии следствия, 18 января этого года мужчина, недовольный тем, что к его месту жительства прибыли сотрудники полиции для установления причастности мужчины к совершению административного правонарушения, напал на одного из них, - рассказали в следкоме.

Мужчина нанес правоохранителю как минимум три удара по голове, в том числе по лицу. Медицинская экспертиза оценит нанесенный вред здоровью как легкий.

- Расследование завершено, и уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» передано в районный суд, - добавили в ведомстве.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то максимальное наказание по пункту 2 статьи 318 Уголовного Кодекса, обвинение по которой ему вменяется, предусматривает до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области из отдела полиции со служебным автоматом сбежал задержанный

Жителя Санкт–Петербурга разыскивают оперативники, ему грозит до 20 лет лишения свободы (подробнее)