В Калмыкии мужчина напал на полицейского

За нападение на представителя власти при исполнении грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Целинном районе Калмыкии 33-летний местный житель обвиняется в нападении на полицейского. Он стал фигурантом уголовного дела, и теперь оно передано в суд. Об этом сообщает следственный комитет по Республике Калмыкия.

- По версии следствия, 18 января этого года мужчина, недовольный тем, что к его месту жительства прибыли сотрудники полиции для установления причастности мужчины к совершению административного правонарушения, напал на одного из них, - рассказали в следкоме.

Мужчина нанес правоохранителю как минимум три удара по голове, в том числе по лицу. Медицинская экспертиза оценит нанесенный вред здоровью как легкий.

- Расследование завершено, и уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» передано в районный суд, - добавили в ведомстве.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то максимальное наказание по пункту 2 статьи 318 Уголовного Кодекса, обвинение по которой ему вменяется, предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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