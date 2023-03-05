Единые стандарты для социального такси разработают в Ростовской области

Депутаты предложили разграничить услуги социального такси и доставки на гемодиализ. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростовской области планируют создать единый регламент работы службы социального такси. Эту инициативу в ходе заседания круглого стола обсудили депутаты Законодательного Собрания региона.

От жителей Дона поступают жалобы на то, что они не могут бесплатно воспользоваться услугой чаще раза в месяц. Также затруднение вызывают дни, когда машина занята, отвозя пациентов на гемодиализ, и другие не могут ей воспользоваться.

Чтобы избежать таких случаев впредь, региональный министр труда и соцразвития Елена Елисеева порекомендовала разработать областной стандарт оказания услуги, который все будут исполнять. Также депутаты предложили разграничить услугу социального такси и поездки на гемодиализ.

Напомним, социальное такси появилось в Ростовской области в 2014 году, и через семь лет такая служба действовала уже во всех районах Дона. По распоряжению губернатора Василия Голубева были приобретены 53 автомобиля с подъемниками в каждый муниципалитет.

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