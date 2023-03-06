Инвестиции ростовского бизнеса в облачные сервисы увеличились в три раза

Инвестиции в российские облачные сервисы увеличились почти в 3 раза в 2022 году. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

Эксперты проанализировали подключение ростовских компаний к облачным сервисам. В 2022 году спрос на услуги провайдера #CloudMTS вырос в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции бизнеса в эти технологии увеличились почти в три раза. Отмечается, что наиболее активно облачные решения в регионе используют промышленные компании, разработчики программного обеспечения и государственные организации.

По данным компании, в 2022 году облачные решения чаще стали подключать промышленные компании (более 20%) и представители ритейла и торговли (более 15%). Облачные сервисы в регионе стали более востребованы у крупных производителей сельскохозяйственного оборудования и сельхозпродукции, строительных и девелоперских компаний, представителей энергетической отрасли и приборостроения. Традиционно много заказчиков в Донском регионе среди представителей госсектора, они составляют примерно треть от общего числа клиентов в регионе.

В числе самых востребованных облачных сервисов аренда виртуальной инфраструктуры, услуги резервного копирования и хостинг 1C. Эти сервисы позволяют перенести в облачную экосистему МТС CRM-системы, базы данных, и корпоративную почту, улучшить защиту от кибератак.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

- В течение года бизнес Ростовской области наращивал объемы хранения данных и систем на виртуальной инфраструктуре. Часть компаний перешла в российские облачные сервисы из иностранных, чтобы не потерять доступ к информационным системам и защитить бизнес от приостановки. Другие заказчики подключали резервное копирование, чтобы гарантировать сохранность данных. Сервисы облачной экосистемы помогают обрабатывать всю эту информацию и использовать ее для развития бизнеса, - прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Виртуальная инфраструктура провайдера распределена между дата-центрами уровня Tier III и защищена собственным центром мониторинга киберугроз.