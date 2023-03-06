Для россиян ввели новый дисконт по автокредитам наличными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта 2023 года жители Ростовской области, которые хотят получить автокредиты наличными и оформляют свои заявки на сайте, по сообщению ВТБ, получают право на дополнительную скидку в размере 0,4 п.п. в банке. Таким образом, минимальная ставка для них составит всего 4,1%. Оформить сделку полностью «в цифре» заемщики могут и в мобильном приложении.

Программа автокредитования наличными позволяет оперативно получить деньги на руки или на карту и приобрести машину или мотоцикл – как новые, так и с пробегом. Средства также возможно направить на покупку необычной техники или другие цели, а в залог оформить транспортное средство, которое уже находится в собственности клиента. Максимальный срок кредитования составляет пять лет.

- По нашей оценке, в 2023 году в структуре продаж отечественного авторынка около 88% придется на машины с пробегом. В этих условиях в сегменте профильного кредитования будут востребованы программы, позволяющие оперативно получить деньги на руки по доступным условиям. Помимо доступных ценовых условий, преимущества программы заключаются в минимальных требованиях не только к транспортному средству, но и к продавцу: купить машину можно у дилера, «с рук» или заказать за рубежом. С учетом современных темпов жизни подавляющее большинство заемщиков предпочитают оформлять кредиты онлайн, поэтому мы приняли решение запустить дисконт и для сайта банка, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.