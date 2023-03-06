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НовостиОбщество6 марта 2023 13:50

Для россиян ввели новый дисконт по автокредитам наличными

Программа автокредитования наличными позволит оперативно получить деньги на руки или приобрести автомобиль
Наталья ВЕСНИНА
Для россиян ввели новый дисконт по автокредитам наличными

Для россиян ввели новый дисконт по автокредитам наличными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта 2023 года жители Ростовской области, которые хотят получить автокредиты наличными и оформляют свои заявки на сайте, по сообщению ВТБ, получают право на дополнительную скидку в размере 0,4 п.п. в банке. Таким образом, минимальная ставка для них составит всего 4,1%. Оформить сделку полностью «в цифре» заемщики могут и в мобильном приложении.

Программа автокредитования наличными позволяет оперативно получить деньги на руки или на карту и приобрести машину или мотоцикл – как новые, так и с пробегом. Средства также возможно направить на покупку необычной техники или другие цели, а в залог оформить транспортное средство, которое уже находится в собственности клиента. Максимальный срок кредитования составляет пять лет.

- По нашей оценке, в 2023 году в структуре продаж отечественного авторынка около 88% придется на машины с пробегом. В этих условиях в сегменте профильного кредитования будут востребованы программы, позволяющие оперативно получить деньги на руки по доступным условиям. Помимо доступных ценовых условий, преимущества программы заключаются в минимальных требованиях не только к транспортному средству, но и к продавцу: купить машину можно у дилера, «с рук» или заказать за рубежом. С учетом современных темпов жизни подавляющее большинство заемщиков предпочитают оформлять кредиты онлайн, поэтому мы приняли решение запустить дисконт и для сайта банка, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.