Выпускники Акселератора «Центр-инвест» привлекли 456 млн на развитие бизнеса и создание новых производств

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В Ростовской области реализуется комплексный подход к развитию талантов и предпринимательского потенциала в экономике трансформаций. Инновационная площадка для развития бизнеса организована банком «Центр-инвест».

В 2022 году в его образовательных проектах и акселерационных программах приняли участие 664 тысячи человек. За год предприниматели привлекли 456 млн рублей финансирования на развитие бизнеса, создание новых производств и направлений в торговле с дружественными странами.

Банк реализует четыре акселерационных программы и активно приглашает успешных предпринимателей экосистемы банка для обмена опытом:

1. По импорту и экспорту товаров.

2. По выводу товаров на маркетплейсы.

3. Для самозанятых.

4. Для малого бизнеса.

Сейчас компания работает над возможностью вывода отечественных товаров на глобальные рынки. Для этого «Центр-инвест» заключил соглашение с Ассоциацией содействия молодежному предпринимательству Китая, а также с французским акселератором INCO.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках ESG-стратегии банк реализует проекты по повышению финансовой грамотности через Центры финансовой грамотности:

- 600 тысяч человек по всей России прошли обучение в проекте Центрального банка «Онлайн-уроки по финансовой грамотности»;

- подготовку по финансовой грамотности прошли 1023 волонтера.

Банк поддерживает систему образования в регионе. Для этого в 2022 году он увеличил капитал собственного фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» до 216 млн рублей, а также фонды целевого капитала крупнейших вузов – ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ) - на 3 млн рублей каждый.

Позитивным итогом этой работы стало рекордное количество участников на юбилейном 20-м конкурсе «Умная стипендия». Было принято 9000 заявок от студентов, мечтающих о развитии своего собственного бизнес-проекта.

Реализуя ESG бизнес-модель, банк «Центр-инвест» вносит значительный вклад в формирование новой образовательной инфраструктуры и наращивает предпринимательский потенциал для развития экономики знаний в интересах нынешнего и будущих поколений.

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