Ростовский вуз подготовит программистов для работы с большими массивами данных

Фото: пресс-служба ДГТУ

В Ростове-на-Дону в ДГТУ начнут готовить программистов для работы с большими массивами данных. Программу «Большие данные и машинное обучение» для бакалавров планируют отрыть в новом учебном году. Занятия будут реализованы в рамках направления Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.

Обучение будет проводиться на бюджетной и платной основах. Студенты смогут освоить сразу несколько компетенций в области программирования и работы с большими данными. Будущие профессионалы должны хорошо понимать основы построения сверхэффективных программ и используемых в них структур для хранения и поиска. Кроме того, студенты должны хорошо разбираться в области теории информации, ее кодирования и первичной математической обработки. Обучаясь по новой программе, бакалавры изучат модели и методы машинного обучения и процедуры сбора, преобразования, хранения, обработки больших данных.

После выпуска молодые специалисты могут устроиться на должности аналитика данных, инженера данных и архитектора в области искусственного интеллекта. И получать достойную заработную плату. Так, по России специалист в этой области сможет заработать до 60 тысяч рублей. В столице зарплата достигает 150 тысяч.

– Аналитики данных востребованы в любом крупном и среднем бизнесе, особенно в тех проектах, которые относятся к digital и IT. Вакансии предлагают представители бизнеса практически всех сфер, от медицины до тяжелой промышленности, – поделилась руководитель программы, доцент кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», к.т.н. Анна Скляренко.

Кроме того, выпускники вуза смогут продолжить обучение в магистратуре по профилю «Технологии искусственного интеллекта для обработки изображений» и далее развиваться в науке.