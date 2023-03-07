В трех городах Ростовской области пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»-2023

В Ростовской области стартует региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»-2023. Свои таланты и навыки покажут школьники, студенты и специалисты - люди с инвалидностью и ОВЗ.

Открытие чемпионата состоится 29 марта в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления. Кроме Новочеркасска соревнования пройдут в Ростове и Шахтах.

«Абилимпикс» мотивирует участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к профессиональному обучению. Чемпионат помогает им найти новую работу и возможности для развития. В этом году за победу поборются 279 таких конкурсантов: 129 школьников, 140 студентов и 10 специалистов.

Попробовать свои силы можно в 30 компетенциях. Кроме конкурсной части для участников подготовили деловую и образовательную программы.

Региональный чемпионат организуют Министерство общего и профессионального образования Ростовской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Последняя была создана по инициативе главы государства Владимира Путина в 2018 году. «Абилимпикс» — часть президентской платформы, миссия которой — создавать будущее страны и открывать возможности для каждого.