Рублевые депозиты с начала года увеличились на 6% Фото: Анастасия Осипова

С начала года портфель рублевых депозитов физлиц по данным ВТБ вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

- Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублевые депозиты, что подтверждают результаты первых двух месяцев. Объем вкладов в рублях растет опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается, хотя свое влияние на этот тренд оказывает фактор переоценки портфеля, - прокомментировала Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По прогнозам банка, общий объем пассивов физлиц в розничной банковской системе по итогам первого квартала сохранится на уровне 36,6 трлн рублей.

Ранее специалисты банка предложили запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства могут стать одной из мер поддержки семей с детьми. Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.