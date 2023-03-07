Жители Ростовской области смогут оплатить авиабилеты через QR-коды и платежный сервис

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В Ростовской области стало проще приобретать авиабилеты. Появилась возможность оплаты прямо на сайте авиаперевозчика «Азимут» благодаря сервисам Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь оплатить авиабилет можно буквально в пару кликов — это действует как в мобильной версии сайта, так и на компьютере. Нужно выбрать SberPay на странице оплаты билета, ввести номер телефона и подтвердить оплату. Чтобы заплатить по SberQR, код генерируется на сайте авиакомпании — его можно отсканировать из приложения банка в смартфоне.

- За последние пять лет «Азимут» вошел в десятку крупнейших компаний в гражданской авиации, - отмечает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. - Мы сотрудничаем с перевозчиком с момента основания компании в сфере финансирования, страхования, а также реализуем совместные IT-проекты.

По словам Руслана Салимова, подключение к сервисам банка значительно упростит оплату, исключая ошибки при вводе данных пользователями, а расчеты станут безопасными. Он уверен, что пассажиры оценят удобство, покупая билеты для путешествий и командировок.