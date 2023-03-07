Ростовские предприниматели стали чаще пользоваться нефинансовыми бизнес-сервисами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Клиенты среднего и малого бизнеса стали чаще пользоваться нефинансовыми сервисами, по сообщению ВТБ. Чаще всего их приобретают предприятия сферы услуг, торговли и строительства.

За год продажи бизнес-сервисов в банке выросли почти в 10 раз. Ростовская область вошла в число регионов-лидеров, где предприниматели активнее всего подключают нефинансовые возможности.

В частности, продажи сервиса телемедицинского обслуживания «Онлайн-медицина» выросли на 80%, а спрос на Цифровую бухгалтерию для ИП и ООО за год увеличился более чем в 1,5 раза. Аналогичный рост показали продажи сервиса «Юрист 24», который предлагает круглосуточное юридическое сопровождение по всем видам права в онлайн-режиме.

- Предприниматели масштабируют бизнес, налаживают деловые партнерства и выходят на новые для себя рынки сбыта, что стимулирует их искать пути для оптимизации рутинных процессов. Поэтому мы предоставляем клиентам более 20 продуктов для автоматизации и аутсорсинга, − прокомментировал Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

По оценкам банка, нефинансовые сервисы помогают кратно сэкономить на профессиональных услугах для бизнеса по сравнению с их рыночной стоимостью.