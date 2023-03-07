Движение дочерей офицеров «Катюша» призвало сдать кровь для военных

Движение «Катюша» призвало сдать кровь для военных. Фото: Елена СТЕПАНОВА

Девушки из движения дочерей офицеров «Катюша» сдали кровь для раненых участников СВО, сообщается в Telegram-канале организации.

Участницы движения призвали неравнодушных людей стать донорами:

- Донорская кровь может спасти жизни тех, кто пролил за нас свою, - призвали девушки.

В Ростове-на-Дону сдать кровь для военных можно по адресу Мыльникова, 7/7. В Донецке – на улице Розы Люксембург, 61.

Участницы движения также записали видеоролик, в котором прочитали стихотворение «Письмо девушки-донора" поэта Елены Ширман, написанное во время Великой Отечественной войны .

Движение «Катюша» было создано в июле 2022 года.

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