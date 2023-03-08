К середине марта в Таганрог привезут понтоны для нового причала

Все строительные работы по причалу должны завершиться 25 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганрог 13 марта привезут понтоны для строительства нового причала. Он будет принимать круизные теплоходы. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на подрядчика.

Также для строительства плавучего причала пройдут торги по металлоконструкциям. Еще состоится конкурс по сборке самого причала.

Также на повторную экспертизу в Росприроднадзор отправят проект по дноуглубительным работам.

Все строительные работы по причалу должны завершиться 25 апреля.

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