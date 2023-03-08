Донские власти планируют втрое увеличить темпы замены сетей теплоснабжения

Система теплоснабжения сейчас характеризуется, как недостаточно надежная. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области власти хотят ускорить темпы замены сетей теплоснабжения. Пока система теплоснабжения характеризуется, как недостаточно надежная. Об этом говорится в «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года».

По данным из Стратегии, около 30% сетей теплоснабжения нуждаются в замене. Когда ежегодно обновляется только около 1,5%.

Чтобы решить эту проблему, власти планируют довести темпы замены сетей теплоснабжения до пяти процентов в год. А также повысить инвестиционную привлекательность этой отрасли для частных компаний.

- Еще одной из задач является обновление объектов теплоснабжения посредством реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023 – 2027 годов с прогнозом до 2030 года в рамках комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом «Инфраструктурное меню», - говорится в документе.

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