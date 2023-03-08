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НовостиОбщество8 марта 2023 10:50

Донские власти планируют втрое увеличить темпы замены сетей теплоснабжения

Система теплоснабжения сейчас характеризуется, как недостаточно надежная
Екатерина ПОПОВА
Система теплоснабжения сейчас характеризуется, как недостаточно надежная.

Система теплоснабжения сейчас характеризуется, как недостаточно надежная.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области власти хотят ускорить темпы замены сетей теплоснабжения. Пока система теплоснабжения характеризуется, как недостаточно надежная. Об этом говорится в «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года».

По данным из Стратегии, около 30% сетей теплоснабжения нуждаются в замене. Когда ежегодно обновляется только около 1,5%.

Чтобы решить эту проблему, власти планируют довести темпы замены сетей теплоснабжения до пяти процентов в год. А также повысить инвестиционную привлекательность этой отрасли для частных компаний.

- Еще одной из задач является обновление объектов теплоснабжения посредством реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023 – 2027 годов с прогнозом до 2030 года в рамках комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом «Инфраструктурное меню», - говорится в документе.

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