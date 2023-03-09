Лидер донской «Молодой Гвардии» стал первым участником поиска кандидатов от «Единой России» в Заксобрание

Фото: пресс-служба РРО «Единая Россия»

Руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член федерального Координационного совета «молодогвардейцев» Николай Ромашенко 8 марта подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Напомним, партия проведет предварительное голосование, чтобы вместе с избирателями определить тех, кого выдвинет на будущие выборы в Законодательное Собрание Ростовской области.

Прием документов для участия в процедуре начался накануне, Николай Ромашенко стал его первым кандидатом. По словам лидера донской МГЕР, участие в предварительном голосовании поможет распространить полезный опыт крупнейшей молодежной организации региона.

- На протяжении многих лет мы с командой «Молодой Гвардии» занимаемся проектами, которые направлены на развитие и поддержу донской молодежи. Главной победой для нас стало открытие в Ростове мультиформатного креативного молодежного пространства Дом Культурных «Правда!». Здесь молодые парни и девушки могут реализовывать свой научный и творческий и потенциал 24 часа 7 дней в неделю. Через предварительное голосование мы сможем рассказать молодежи о нашем проекте и предложим масштабировать его по всей области, - пояснил он.

Николай Ромашенко также занимается добровольчеством, оказывает помощь бойцам СВО.

«Еще со студенческой скамьи активно участвую в волонтерской деятельности. Несколько месяцев работал на территории Запорожской области, постоянно в рамках гуманитарной миссии выезжаю в новые регионы к нашим мобилизованным из Ростовской области», - рассказал Николай Ромашенко.

В качестве кандидата предварительного голосования он намерен внести вклад в выработку новых мер поддержки мобилизованных и членов их семей.

Напомним, «Единая Россия» проведет открытое предварительное голосование, чтобы вместе с жителями определить своих кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Ростовской области VII созыва. С 8 марта до 27 апреля проводится документов от кандидатов для регистрации и участия в предварительном голосовании. Предварительное голосование в 2023 году пройдет полностью в электронном формате. Избиратели будут голосовать с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU с использованием «Госуслуг».