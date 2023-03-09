20-летие работы в Ростове-на-Дону отметил ПСБ

Фото: предоставлено пресс-службой "Промсвязьбанк"

В Ростове-на-Дону 20-летие работы празднует ПСБ, первый офис которого открылся в центре города в марте 2003-го. Всего же в донском регионе их действуют десять, в том числе Таганроге, Гуково, Батайске, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах.

За годы работы ростовское отделение превратилось в одного из ведущих игроков региона в части обслуживания предприятий и физических лиц. В доступе - широкая линейка розничных продуктов, в том числе, потребительское кредитование, вклады, банковские карты, ипотека, инвестиционные, страховые продукты и премиальное обслуживание. Бизнесу предлагаются льготное финансирование, факторинг, программы РКО и многое другое.

- Ежегодно мы наращиваем портфель потребительских кредитов, развиваем базу зарплатных клиентов, укрепляем работу с предприятиями ОПК, бюджетной сферы, предоставляя клиентам из этих сегментов особо выгодные условия, - отметила вице-президент, региональный директор дополнительного офиса «Ростовский» Лариса Чураева. - Мы благодарны нашим партнерам, многие из которых с нами практически с самого основания, за высокое доверие и гордимся своей причастностью к их достижениям

Кроме того, многие сотрудники банка пришли сюда сразу после вуза и построили свою карьеру. А финансовое учреждение занимает и активную социальную позицию, поддерживая реализацию значимых для региона социально-экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектов.

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