Крупный девелопер из Ростовской области уже в 13-й раз избежал процедуры банкротства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области снова отклонили требование банка непрофильных активов «Траст» и Межрайонной ИНФС № 25 о введении процедуры банкротства в отношении ООО «АДДК» («Азово-Донской девелоперской компании»). Это происходит уже в 13-й раз.

Судя по электронной картотеке Арбитражного суда, заявление в отношении должника поступило еще зимой 2020 года. Это означает, что сроки определения финансовой несостоятельности на сегодняшний день в пять раз превысили установленные законом нормы. У компании «АДДК» продолжают расти долги.

Бюджетная задолженность организации составляет свыше 22 млн рублей. Банку «Траст» компания пока так и не вернула более 400 млн рублей.

По сообщению банка непрофильных активов, должник и аффилированные ему лица заявляют ходатайства об отложении разбирательств. Суд регулярно удовлетворяет эти прошения. Истцы, несмотря на это, намерены добиться погашения задолженности и продолжить требовать проведения процедуры конкурсного производства.

Добавим, компания «АДДК» занималась покупкой и продажей недвижимости. В Ростовской области компания владеет землей, предназначенной для коттеджного строительства.

В сентябре 2021 года кредиторы заявили, что восстановление платежеспособности организации невозможно и для покрытия долгов необходима реализация имущества.