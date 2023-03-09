Ростовский банк вошел в ТОП-7 лидеров кредитования МСБ в России

Автор фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Банк «Центр-инвест» вошел в «Рэнкинг крупнейших банков, кредитующих МСБ в 2022-2023», подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА». Банк занял 7 место по объему выданных кредитов в 2022 году и 13 место по величине кредитного портфеля субъектов МСБ.

В 2022 году на развитие бизнеса клиентов региональный банк выдал 88,4 млрд рублей кредитных средств, 84% из которых получили компании из сегмента малого и среднего бизнеса.

Автор фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Кредитный портфель МСБ продемонстрировал умеренный рост вследствие восстановления деловой активности. По итогам года банк отметил увеличение темпа прироста кредитного портфеля на 1,3% в сравнении с 2021 годом.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в программах льготного финансирования субъектов МСП, является аккредитованным партнером МСП Корпорации и принимает участие во всех государственных программах льготного финансирования для поддержки деятельности предпринимателей Юга России. Для развития и трансформации бизнеса клиентов банк реализует собственную акселерационную программу, включающую в себя обучение, наставничество и льготное кредитование.